Tommy Mcnamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Mcnamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Mcnamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Mcnamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Mcnamara 6 Şubat 1991 tarihinde West Nyack, New York şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Liam McNamara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Mcnamara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Tommy Mcnamara'nin New England Revolution ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tommy Mcnamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tommy_Mc15

Tommy Mcnamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Mcnamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommy Mcnamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Mcnamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Brown Bears

1 Ağustos 2013 yılında Clemson Tigers

16 Ocak 2014 yılında Chivas USA

10 Aralık 2014 yılında New York City

11 Nisan 2015 yılında Wilmington

10 Mayıs 2015 yılında New York City

20 Aralık 2018 yılında Houston

17 Ağustos 2020 yılında New England

Tommy Mcnamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Mcnamara şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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