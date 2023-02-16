Lee Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lee Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lee Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Oliveira 9 Mart 1988 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lee Winston Leandro da Silva Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Oliveira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BeB yapmaktadır. Lee Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lee Oliveira'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Oliveiraboyu ve yaşı kaç

Lee Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lee Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Colo-Colo

1 Mayıs 2008 yılında EC Vitória

1 Haziran 2008 yılında Tigres

30 Haziran 2009 yılında EC Vitória

1 Ocak 2011 yılında Atlético-MG

1 Eylül 2012 yılında Boa Esporte

1 Aralık 2012 yılında Atlético-MG

22 Temmuz 2014 yılında Coimbra

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

19 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2018 yılında Caxias-RS

19 Ağu 2019 yılında Tubarão-SC

24 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında Athletic Club

29 Haziran 2021 yılında União Luziense

10 Eylül 2021 yılında Araxá

4 Ocak 2022 yılında Athletic Club

6 Mayıs 2022 yılında Marcílio Dias

1 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Lee Oliveira kimdir

Lee Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Oliveira şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lee Oliveira nereli

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