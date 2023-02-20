Magnus Sandvik Hoiseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Sandvik Hoiseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Sandvik Hoiseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Sandvik Hoiseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Sandvik Hoiseth 27 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Sandvik Høiseth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Sandvik Hoiseth Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Magnus Sandvik Hoiseth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Sandvik Hoiseth'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Sandvik Hoiseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Sandvik Hoiseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Sandvik Hoiseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Sandvik Hoiseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Ranheim IL

30 Temmuz 2020 yılında Nardo FK

9 Ekim 2020 yılında Ranheim IL

20 Ağustos 2021 yılında Nardo FK

31 Aralık 2021 yılında Ranheim IL

Magnus Sandvik Hoiseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Sandvik Hoiseth şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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