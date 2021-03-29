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Manisa Ahmetli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahmetli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Manisa Ahmetli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Manisa Ahmetli nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Manisa Ahmetli nüfusunun 16 bin 614 olduğu açıklandı. Haberimizde  Manisa Ahmetli yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Manisa Ahmetli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahmetli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Ahmetli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Ahmetli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Ahmetli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ahmetli ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde  1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 177 (km²) si Ahmetli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Ahmetli nüfusu 16 bin 614 kişidir.

Manisa Ahmetli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahmetli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Ahmetli İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 614 kişidir.

Manisa Ahmetli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  5,4 olarak gerçekleşmiştir.

Manisa Ahmetli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahmetli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Ahmetli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,352282      Enlem :  27,352282

Ahmetli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Ahmetli ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Ahmetli ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ahmetli ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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