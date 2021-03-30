Manisa Turgutlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Turgutlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Turgutlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Turgutlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Turgutlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Turgutlu ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 504 (km²) si Turgutlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Turgutlu nüfusu 169 bin 882 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Turgutlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

169 bin 882 kişidir.

Manisa Turgutlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,6 olarak gerçekleşmiştir.

Turgutlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,636911 Enlem : 27,636911

Turgutlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Turgutlu ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Turgutlu ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020