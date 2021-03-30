Manisa Saruhanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Saruhanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Saruhanlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Saruhanlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Saruhanlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Saruhanlı ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 815 (km²) si Saruhanlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Saruhanlı nüfusu 55 bin 970 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Saruhanlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

55 bin 970 kişidir.

Manisa Saruhanlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,3 olarak gerçekleşmiştir.

Saruhanlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,572855 Enlem : 27,572855

Saruhanlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Saruhanlı ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Saruhanlı ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020