Manisa Salihli Nüfusu 2020 - 2021 |  Salihli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Salihli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Salihli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Salihli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Salihli ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,267 (km²) si Salihli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Salihli nüfusu 164 bin 371 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Salihli İlçe Nüfusu Kaçtır?

164 bin 371 kişidir.

Manisa Salihli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,7 olarak gerçekleşmiştir.

Salihli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,135553 Enlem : 28,135553

Salihli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Salihli ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Salihli ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Salihli ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020