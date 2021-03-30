Manisa Şehzadeler Nüfusu 2020 - 2021 |  Şehzadeler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Şehzadeler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Şehzadeler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Şehzadeler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şehzadeler ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 484 (km²) si Şehzadeler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Şehzadeler nüfusu 168 bin 110 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Şehzadeler İlçe Nüfusu Kaçtır?

168 bin 110 kişidir.

Manisa Şehzadeler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şehzadeler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Şehzadeler ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Şehzadeler ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020