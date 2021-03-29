Manisa Gölmarmara Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölmarmara İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Gölmarmara Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Gölmarmara nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Gölmarmara Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölmarmara ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 345 (km²) si Gölmarmara ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Gölmarmara nüfusu 15 bin 335 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 bin 450 bin 616 kişidir.

Gölmarmara İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 335 kişidir.

Manisa Gölmarmara Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,1 olarak gerçekleşmiştir.

Gölmarmara İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,915258 Enlem : 27,915258

Gölmarmara İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Gölmarmara ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Gölmarmara ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020