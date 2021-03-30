Manisa Yunusemre Nüfusu 2020 - 2021 |  Yunusemre İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Yunusemre Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Yunusemre nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Yunusemre Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yunusemre ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 761 (km²) si Yunusemre ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Yunusemre nüfusu 251 bin 905 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Yunusemre İlçe Nüfusu Kaçtır?

251 bin 905 kişidir.

Manisa Yunusemre Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,9 olarak gerçekleşmiştir.

Yunusemre İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,481985 Enlem : 31,481985

Yunusemre İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Yunusemre ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Yunusemre ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020