Manisa Alaşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Alaşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Alaşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Alaşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Alaşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alaşehir ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 908 (km²) si Alaşehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Alaşehir nüfusu 105 bin 145 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Alaşehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

105 bin 145 kişidir.

Manisa Alaşehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir.

Alaşehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,51581 Enlem : 28,51581

Alaşehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Alaşehir ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Alaşehir ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020