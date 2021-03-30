Manisa Selendi Nüfusu 2020 - 2021 |  Selendi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Selendi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Selendi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Selendi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Selendi ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 692 (km²) si Selendi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Selendi nüfusu 19 bin 728 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Selendi İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 728 kişidir.

Manisa Selendi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,2 olarak gerçekleşmiştir.

Selendi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,86936 Enlem : 28,86936

Selendi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Selendi ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Selendi ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Selendi ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020