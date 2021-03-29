Manisa Demirci Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirci İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Demirci Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Demirci nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Demirci Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Demirci ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,218 (km²) si Demirci ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Demirci nüfusu 39 bin 258 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Demirci İlçe Nüfusu Kaçtır?

39 bin 258 kişidir.

Manisa Demirci Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -19,9 olarak gerçekleşmiştir.

Demirci İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,478989 Enlem : 26,478989

Demirci İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Demirci ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Demirci ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Demirci ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020