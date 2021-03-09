Manisa Nüfusu 2020 - 2021 | Manisa Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Manisa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa nüfusu geçen yıla göre 10 bin 005 kişi artarak 1 milyon 450 bin 616 kişi oldu ( 2019 yılında Manisa nüfusu 1 milyon 440 bin 611 kişiydi) İstanbul ilinde 728 bin 724 erkek, 721 bin 892 kadın yaşamaktadır.

Manisa Alan kodu nedir?

Manisa ilinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Manisa yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Manisa ilinin yüz ölçümü 13339 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 17 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Manisa Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir

Manisa 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Manisa 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1450616

Manisa 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 728724

Manisa 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 721892

Manisa 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 14

Manisa 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,04 Kişidir.

Manisa 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,38 olduğu görülmektedir.

Manisa 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,45 olduğu görülmektedir.

Manisa 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2536 kişi boşanmıştır.

Manisa 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 9028

Manisa 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1450616

Manisa 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 728724

Manisa 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 721892

Manisa 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Manisa 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Manisa 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Manisa 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 111 kişidir.

Manisa 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 725238 Kadın : 715373 Toplam : 1440611 Nüfus yoğunluğu : 110 kişidir.

Manisa 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 725238 Kadın : 715373 Toplam : 1440611

Manisa 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Manisa 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 720337 Kadın : 709306 Toplam : 1429643 Nüfus yoğunluğu : 109 kişidir.

Manisa 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 720337 Kadın : 709306 Toplam : 1429643

Manisa 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Manisa 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 710378 Kadın : 702663 Toplam : 1413041 Nüfus yoğunluğu : 108 kişidir.

Manisa 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 710378 Kadın : 702663 Toplam : 1413041

Manisa 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Manisa 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 701094 Kadın : 695851 Toplam : 1396945 Nüfus yoğunluğu : 107 kişidir.

Manisa 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 701094 Kadın : 695851 Toplam : 1396945

Manisa 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Manisa 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 691955 Kadın : 688411 Toplam : 1380366 Nüfus yoğunluğu : 105 kişidir.

Manisa 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 691955 Kadın : 688411 Toplam : 1380366

Manisa 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -