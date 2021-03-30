Manisa Kula Nüfusu 2020 - 2021 |  Kula İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Kula Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Kula nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Kula Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kula ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 969 (km²) si Kula ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Kula nüfusu 44 bin 35 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Kula İlçe Nüfusu Kaçtır?

44 bin 35 kişidir.

Manisa Kula Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kula İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,289784 Enlem : 27,289784

Kula İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Kula ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Kula ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kula ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020