Manisa Köprübaşı Nüfusu 2020 - 2021 |  Köprübaşı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Köprübaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Köprübaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Köprübaşı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Köprübaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 424 (km²) si Köprübaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Köprübaşı nüfusu 12 bin 958 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Köprübaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 958 kişidir.

Manisa Köprübaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Köprübaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,332218 Enlem : 26,332218

Köprübaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Köprübaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Köprübaşı ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020