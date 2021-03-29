Manisa Kırkağaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Kırkağaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Kırkağaç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Kırkağaç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Kırkağaç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırkağaç ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 520 (km²) si Kırkağaç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Kırkağaç nüfusu 38 bin 245 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Kırkağaç İlçe Nüfusu Kaçtır?

38 bin 245 kişidir.

Manisa Kırkağaç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kırkağaç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,672798 Enlem : 27,672798

Kırkağaç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Kırkağaç ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Kırkağaç ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020