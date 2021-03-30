Manisa Sarıgöl Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıgöl İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Sarıgöl Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Sarıgöl nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Sarıgöl Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıgöl ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 450 (km²) si Sarıgöl ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Sarıgöl nüfusu 35 bin 912 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Sarıgöl İlçe Nüfusu Kaçtır?

35 bin 912 kişidir.

Manisa Sarıgöl Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıgöl İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,697226 Enlem : 28,697226

Sarıgöl İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Sarıgöl ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Sarıgöl ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020