Manisa Gördes Nüfusu 2020 - 2021 |  Gördes İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Gördes Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Gördes nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Gördes Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gördes ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 997 (km²) si Gördes ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Gördes nüfusu 27 bin 363 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Gördes İlçe Nüfusu Kaçtır?

27 bin363 kişidir.

Manisa Gördes Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,3 olarak gerçekleşmiştir.

Gördes İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,287552 Enlem : 28,287552

Gördes İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Gördes ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Gördes ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gördes ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020