Martin Ueland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ueland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ueland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ueland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ueland 28 Mart 1992 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Martin Skiftestad Ueland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ueland Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Ueland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Martin Ueland'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Ueland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ueland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ueland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ueland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Asane Fotball

Martin Ueland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ueland şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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