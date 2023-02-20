Kristoffer Stephensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Stephensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Stephensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristoffer Stephensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristoffer Stephensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Stephensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristoffer Stephensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Stephensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Stephensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Stephensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Stephensen 1 Haziran 1991 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Nesse Stephensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Stephensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Kristoffer Stephensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Stephensen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Stephensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Stephensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristoffer Stephensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Stephensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Fyllingsdalen

13 Şubat 2013 yılında Sogndal IL

8 Ağustos 2014 yılında Fyllingsdalen

31 Aralık 2014 yılında Sogndal IL

31 Mart 2015 yılında Asane Fotball

27 Ocak 2018 yılında Nest-Sotra IL

11 Şubat 2020 yılında Mjøndalen

2 Mart 2022 yılında Asane Fotball

Kristoffer Stephensen kimdir

Kristoffer Stephensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Stephensen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kristoffer Stephensen nereli

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