Stian Nygard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Nygard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Nygard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Nygard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Nygard 5 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Stian Bogetveit Nygard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Nygard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stian Nygard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Stian Nygard'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stian Nygard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stian Nygard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stian Nygard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Nygard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Asane Fotball

Stian Nygard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Nygard şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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