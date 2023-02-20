Eirik Ostgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Ostgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Ostgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Ostgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Ostgaard 13 Eylül 1984 tarihinde Flaktveit şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Ostgaard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eirik Ostgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Eirik Ostgaard'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Ostgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Ostgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Ostgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Ostgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Asane Fotball

1 Ağustos 2011 yılında Bergen Nord

1 Ocak 2012 yılında Asane Fotball

Eirik Ostgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Ostgaard şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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