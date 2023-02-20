Knut Haga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knut Haga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Knut Haga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Knut Haga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Knut Haga 14 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Knut Spangelo Haga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Knut Haga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Knut Haga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Knut Haga'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Knut Haga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Knut Haga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Knut Haga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Knut Haga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Sotra SK

5 Ekim 2020 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2020 yılında Sotra SK

11 Mayıs 2021 yılında Øygarden FK

19 Temmuz 2022 yılında Asane Fotball

Knut Haga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Knut Haga şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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