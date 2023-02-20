Ola Heltne Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ola Heltne Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ola Heltne Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ola Heltne Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ola Heltne Nilsen 15 Ocak 2001 tarihinde Volda şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ola Heltne Nilsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ola Heltne Nilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ola Heltne Nilsen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ola Heltne Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ola Heltne Nilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ola Heltne Nilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ola Heltne Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında IL Hødd

8 Ocak 2023 yılında Asane Fotball

Ola Heltne Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ola Heltne Nilsen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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