Hakon Sjatil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Sjatil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Sjatil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Sjatil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Sjatil 27 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Sjåtil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Sjatil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOA AS yapmaktadır. Hakon Sjatil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hakon Sjatil'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakon Sjatil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Sjatil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakon Sjatil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Sjatil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lyn FK

22 Ağustos 2022 yılında Asane Fotball

Hakon Sjatil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Sjatil şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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