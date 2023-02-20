Mats Selmer Thornes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mats Selmer Thornes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mats Selmer Thornes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mats Selmer Thornes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mats Selmer Thornes 25 Ağustos 2002 tarihinde Grannes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mats Selmer Thornes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Mats Selmer Thornes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mats Selmer Thornes'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mats Selmer Thornes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mats Selmer Thornes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mats Selmer Thornes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mats Selmer Thornes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Vidar

30 Ocak 2021 yılında Øygarden FK

19 Ocak 2022 yılında Asane Fotball

Mats Selmer Thornes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mats Selmer Thornes şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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