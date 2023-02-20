Ole Kallevag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Kallevag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Kallevag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Kallevag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Kallevag 24 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Kallevåg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Kallevag Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ole Kallevag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ole Kallevag'nin Asane Fotball ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ole Kallevag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Kallevag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Kallevag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Kallevag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında Asane Fotball

1 Temmuz 2020 yılında Sotra SK

31 Aralık 2020 yılında Asane Fotball

29 Mart 2022 yılında Lysekloster IL

31 Aralık 2022 yılında Asane Fotball

Ole Kallevag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Kallevag şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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