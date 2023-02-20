İdar Lysgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdar Lysgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdar Lysgard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdar Lysgard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdar Lysgard 25 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Idar Nordby Lysgård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdar Lysgard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. İdar Lysgard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İdar Lysgard'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İdar Lysgard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdar Lysgard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdar Lysgard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdar Lysgard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skeid

12 Ocak 2018 yılında Kongsvinger

8 Ağustos 2018 yılında Skeid

31 Aralık 2018 yılında Kongsvinger

25 Ocak 2019 yılında Skeid

5 Şubat 2021 yılında Mjøndalen

8 Ocak 2022 yılında Asane Fotball

İdar Lysgard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdar Lysgard şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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