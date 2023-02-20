Sindre Austevoll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sindre Austevoll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sindre Austevoll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sindre Austevoll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sindre Austevoll 11 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sindre Austevoll Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sindre Austevoll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sindre Austevoll'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sindre Austevoll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sindre Austevoll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sindre Austevoll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sindre Austevoll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2016 yılında Asane Fotball

1 Ocak 2018 yılında SK Brann II

8 Ocak 2019 yılında Sotra SK

31 Ocak 2020 yılında Asane Fotball

Sindre Austevoll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sindre Austevoll şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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