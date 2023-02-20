Erling Myklebust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erling Myklebust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erling Myklebust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erling Myklebust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erling Myklebust 28 Mayıs 1996 tarihinde Sevlandsvik şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erling Flotve Myklebust şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erling Myklebust Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Erling Myklebust, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erling Myklebust'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erling Myklebust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erling Myklebust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erling Myklebust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erling Myklebust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında FK Haugesund II

6 Ocak 2016 yılında Haugesund

8 Ocak 2016 yılında Stord IL

22 Temmuz 2016 yılında Haugesund

1 Ocak 2017 yılında Vard

31 Aralık 2017 yılında Haugesund

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

14 Mayıs 2018 yılında Vard

2 Mart 2021 yılında 07 Vestur

18 Mayıs 2021 yılında Vard

14 Ocak 2022 yılında Asane Fotball

Erling Myklebust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erling Myklebust şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Åkra IL (-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.