Kristoffer Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Larsen 19 Ocak 1992 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Knudsen Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Larsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Kristoffer Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Larsen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Brann

15 Temmuz 2014 yılında Hönefoss

31 Aralık 2014 yılında Brann

1 Temmuz 2016 yılında Lyngby BK

30 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2020 yılında Asane Fotball

26 Mart 2021 yılında Odds BK

31 Mart 2022 yılında Asane Fotball

Kristoffer Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Larsen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vestsiden-Askøy IL

Norveç U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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