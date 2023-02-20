Lars Kilen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Kilen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Kilen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Kilen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Kilen 1 Ekim 1997 tarihinde Grimstad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lars Oskar Groos Kilen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Kilen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Lars Kilen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lars Kilen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Kilen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Kilen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Kilen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Kilen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Jerv II

8 Ocak 2017 yılında Arendal Fotball

27 Temmuz 2018 yılında Sotra SK

1 Ağustos 2022 yılında Asane Fotball

Lars Kilen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Kilen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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