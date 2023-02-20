Jacob Jacobsen Bolso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Jacobsen Bolso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Jacobsen Bolso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Jacobsen Bolso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Jacobsen Bolso 6 Ağustos 2002 tarihinde Molde şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Jacobsen Bolsø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Jacobsen Bolso Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jacob Jacobsen Bolso'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Jacobsen Bolso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Jacobsen Bolso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Jacobsen Bolso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Jacobsen Bolso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Molde FK II

11 Şubat 2022 yılında SK Traeff

8 Ocak 2023 yılında Asane Fotball

Jacob Jacobsen Bolso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Jacobsen Bolso şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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