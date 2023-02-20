Magnus Bruun Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Bruun Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Bruun Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Bruun Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Bruun Hansen 28 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Nybakken Bruun-Hansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Bruun Hansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Magnus Bruun Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magnus Bruun Hansen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Bruun Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Bruun Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magnus Bruun Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Bruun Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fana IL

1 Ağustos 2016 yılında Asane Fotball

30 Haziran 2020 yılında Sotra SK

31 Aralık 2020 yılında Asane Fotball

27 Ocak 2021 yılında IL Hødd

8 Ocak 2023 yılında Asane Fotball

Magnus Bruun Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Bruun Hansen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.