Eirik Steen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Steen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Steen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Steen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Steen 3 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Eirik Wollen Steen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Steen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eirik Steen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eirik Steen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Steen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Steen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Steen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Steen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Asane Fotball

12 Ocak 2018 yılında Bodø/Glimt

17 Ocak 2019 yılında Asane Fotball

Eirik Steen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Steen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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