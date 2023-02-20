Didrik Fredriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didrik Fredriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didrik Fredriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didrik Fredriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didrik Fredriksen 19 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Didrik Bjørnstad Fredriksen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didrik Fredriksen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Didrik Fredriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 29 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Didrik Fredriksen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Didrik Fredriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Didrik Fredriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Didrik Fredriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didrik Fredriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2015 yılında Baerum SK U19

4 Eylül 2015 yılında Baerum SK

1 Ağustos 2018 yılında ara verdi

29 Mart 2019 yılında Asane Fotball

Didrik Fredriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didrik Fredriksen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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