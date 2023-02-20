Mitchell Myers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Myers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Myers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Myers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Myers 15 Temmuz 1999 tarihinde Aiken, South Carolina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Myers Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mitchell Myers'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitchell Myers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Myers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitchell Myers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Myers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Gamecocks

1 Ağustos 2020 yılında Wofford

2 Şubat 2022 yılında Memphis 901

Mitchell Myers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Myers şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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