Aaron Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Simpson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Simpson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Simpson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Simpson 19 Ekim 1995 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Lee Simpson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Simpson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Simpson'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Simpson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Simpson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Simpson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Simpson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rhyl

1 Temmuz 2017 yılında Cefn Druids

4 Ağustos 2021 yılında Caernarfon

Aaron Simpson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Simpson şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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