Darren Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Thomas 20 Ocak 1987 tarihinde Bangor şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Darren Wyn Thomas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Thomas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 17 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Darren Thomas'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darren Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Porthmadog

17 Ocak 2013 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2015 yılında Aberystwyth

10 Kasım 2015 yılında Caernarfon

Darren Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Thomas şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Darren Thomas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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