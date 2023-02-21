Joe Faux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Faux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Faux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Faux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Faux 6 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Josef Eugene Faux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Faux Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Faux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Faux'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Faux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Faux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Faux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Faux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Didsbury

1 Temmuz 2018 yılında Prescot Cables

1 Temmuz 2019 yılında Cefn Druids

18 Ocak 2022 yılında Caernarfon

31 Mayıs 2022 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2022 yılında Caernarfon

Joe Faux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Faux şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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