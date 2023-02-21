İwan Cartwright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İwan Cartwright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İwan Cartwright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İwan Cartwright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İwan Cartwright 9 Ağustos 1996 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İwan Cartwright Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İwan Cartwright'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İwan Cartwright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İwan Cartwright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İwan Cartwright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İwan Cartwright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2015 yılında Wrexham

4 Temmuz 2016 yılında Nuneaton

2 Ocak 2017 yılında Hednesford

4 Şubat 2017 yılında Nuneaton

1 Temmuz 2017 yılında Newtown

1 Ocak 2018 yılında Cefn Druids

14 Temmuz 2021 yılında Caernarfon

İwan Cartwright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İwan Cartwright şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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