Danny Gosset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Gosset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Gosset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Gosset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Gosset 30 Eylül 1994 tarihinde Bangor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Gosset şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Gosset Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Gosset'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Gosset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Gosset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Gosset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Gosset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Oldham Athletic

30 Ağustos 2013 yılında Stockport

25 Ekim 2013 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Rhyl

15 Eylül 2015 yılında The New Saints

1 Şubat 2016 yılında Rhyl

1 Temmuz 2016 yılında Bangor City

6 Ağustos 2018 yılında Bala

31 Ocak 2019 yılında Cefn Druids

31 Mayıs 2019 yılında Bala

1 Ağustos 2019 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında Bala

1 Temmuz 2021 yılında Caernarfon

Danny Gosset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Gosset şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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