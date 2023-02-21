Josh Tibbetts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tibbetts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Tibbetts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Tibbetts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Tibbetts 5 Temmuz 1998 tarihinde Stourbridge şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Joseph Tibbetts şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Tibbetts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Tibbetts'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Tibbetts Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joshh_tibbettss

Josh Tibbetts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Tibbetts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Tibbetts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Tibbetts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Peterborough

3 Aralık 2017 yılında Royston Town

4 Şubat 2018 yılında Peterborough

9 Ağustos 2018 yılında Solihull Moors

10 Ekim 2018 yılında Peterborough

19 Ekim 2018 yılında Southport

5 Ağustos 2019 yılında Bala

1 Temmuz 2020 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2022 yılında Caernarfon

Josh Tibbetts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Tibbetts şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.