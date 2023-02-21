Osian Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osian Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osian Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osian Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osian Evans 13 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Osian Wyn Evans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osian Evans Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Osian Evans'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osian Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osian Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osian Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osian Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında Caernarfon

Osian Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osian Evans şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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