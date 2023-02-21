Cai Powell Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cai Powell Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cai Powell Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cai Powell Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cai Powell Roberts 3 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cai Powell Roberts Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cai Powell Roberts'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cai Powell Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cai Powell Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cai Powell Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cai Powell Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2020 yılında Holyhead H.

20 Temmuz 2022 yılında Llangefni

4 Ocak 2023 yılında Caernarfon

Cai Powell Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cai Powell Roberts şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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