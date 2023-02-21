Gruff John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gruff John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gruff John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gruff John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gruff John 22 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Gruffydd John Williams şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gruff John Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gruff John, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gruff John'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gruff John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gruff John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gruff John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gruff John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Porthmadog

1 Temmuz 2019 yılında Caernarfon

Gruff John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gruff John şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.