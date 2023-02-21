Noah Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Edwards 30 Mayıs 1996 tarihinde St. Asaph şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Edwards Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 31 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Noah Edwards'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Prestatyn

9 Haziran 2018 yılında Connah's Quay

31 Ağustos 2018 yılında Caernarfon

Noah Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Edwards şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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