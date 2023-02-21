Laurie Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurie Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurie Bell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurie Bell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laurie Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurie Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurie Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurie Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurie Bell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurie Bell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurie Bell 1 Eylül 1992 tarihinde Poynton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Laurence Edward John Bell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurie Bell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Laurie Bell'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurie Bell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurie Bell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Laurie Bell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurie Bell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında Milwaukee P.

23 Mart 2015 yılında Roughnecks FC

1 Ocak 2016 yılında Karlslunds IF

25 Kasım 2016 yılında Macclesfield

2 Ocak 2017 yılında Hyde United

31 Ocak 2017 yılında Macclesfield

19 Nisan 2017 yılında Karlslunds IF

19 Ocak 2019 yılında BK Forward

15 Ocak 2020 yılında Örebro Syr.

25 Mart 2022 yılında Caernarfon

Laurie Bell kimdir

Laurie Bell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurie Bell şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manchester City (2004-2009),
AFC Rochdale (2009-2011),
Milwaukee Panthers (2011-2014)

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Laurie Bell nereli

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