Ben Wynne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Wynne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Wynne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Wynne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Wynne 20 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Wynne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Wynne'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Wynne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Wynne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Wynne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Wynne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cefn Druids

31 Ocak 2022 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2022 yılında Caernarfon

Ben Wynne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Wynne şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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